Laura Bozzo: “Cristian Zuárez es parte de la historia del libro”

Laura Bozzo rompe su silencio y cuenta detalles de su libro autobiográfico y de su ex pareja Cristian Zuárez.

¿Qué vas a contar en tu libro 'Más allá del infierno'?

El eje central es el arresto domiciliario. Empieza cuando me capturan en el aeropuerto y de ahí saltamos a mi niñez y las batallas que he tenido en mi vida, de cómo me quedé sin nada. Es decir, del cielo al infierno. También caerán personas y que tiemblen políticos como Alejandro Toledo, Olivera y muchos más.

¿Narrarás el romance con Cristian Zuárez y la presunta infidelidad?

¡No! Este libro no tiene nada que ver con mi relación con Cristian, pero obviamente él será parte de la historia. Pero no es el eje. Tampoco tiene que ver eso (la infidelidad). Recalco que mi libro no tiene nada que ver con la ruptura con Cristian.

¿Cuándo vas a presentarlo?

A fines de setiembre es el lanzamiento y en noviembre estaremos en la Feria de Libro de Guadalajara. La editorial está en nueve países y haremos una gira por varios lugares que incluye el Perú para febrero.

¿Harás una serie de tu vida?

El libro se hizo pensando en una serie, así que por ahí vamos. Ya lo tengo conversado y poco a poco se va a ir dando.

¿Cuándo sale tu programa en la cadena Televisa?

Estoy preparando todo. Es que tuve muchas cosas por las operaciones, pero ya estoy recuperada. ¿Si me congelaron? ¡Ay, por favor! Nada de congelada, ¿crees que me van a pagar lo que me pagan si estuviera congelada? Sigo con ellos... El formato que preparamos también es para Univisión.

¿Volverás con Cristian Zuárez?

El tiempo lo dirá, uno nunca puede decir nunca. Lo único que puedo decir es que respeto a Cristian porque fueron 17 años (de romance). No sé si hubo infidelidad, pero todo sale a la luz y el tiempo lo dirá.

Mucha gente dice que la ruptura es armada.

Esta loca de m... jamás arma nada, no necesito hacer tonterías. En el Perú vieron que salieron las fotos (de la presunta infidelidad de Cristian). Yo no hice nada. Acá hay un punto, ¿quién filtró las fotos?, entonces, ¿armado por quién?...