Mientras Samahara Lobatón se encuentra disfrutando unas cortas vacaciones en Estados Unidos, Bryan Torres decidió romper su silencio para hablar sobre su situación sentimental con la influencer.

El salsero ofreció una entrevista al podcast ‘BackstagePerú’ y confirmó cuántos meses de embarazo tiene la hija de Melissa Klug, con quien protagonizó un escándalo hace unas semanas en la vía pública.

“Personalmente, me gustaría un hijo y que se vista como yo (¿Cuánto tiempo tiene?) Tres meses con dos semanas, hace tres días fueron hacerle una ecografía y Samahara me dijo que todo está bien”, sostuvo el músico.





¿Se reconciliarán?





Pese a su escandalosa separación luego que la influencer lanzara su ropa por la ventana de la vivienda que compartían, Bryan Torres no cerró la posibilidad de retomar su relación con la hija de Abel Lobatón, aunque reconoce que su situación es ‘complicada’.

“Ahora estoy en una etapa complicada, pero que no quiero decir que soltero porque mañana pueden pasar muchas cosas”, sentenció.





Bryan terminó su amistad con Jefferson Farfán





El salsero también se animó a revelar el motivo del fin de su amistad con Jefferson Farfán. Torres se mostró agradecido con el exfutbolista por la oportunidad de crecer tanto profesional como personalmente a su lado mientras vivía en su casa. Sin embargo, ahora no mantienen contacto debido a sus escándalos.

“No he vuelto a conversar con él. Farfán está con sus cosas. Yo estoy con mis cosas. Siempre voy a estar agradecido con él. Hay cosas pendientes por conversar, que en algún momento se van a dar. La amistad nunca ha muerto… Si bien es cierto, después de lo que pasó con la última relación, hubo ahí un quiebre. (¿A raíz de que se oficializa la relación hay un quiebre con Jefferson?) Claro, entonces ahí cambiaron mucho las cosas, muy aparte de que tampoco vivía con él, no trabaja con él, entonces había un distanciamiento. Pero no hemos tenido oportunidad de conversar”, dijo.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO: