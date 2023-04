Pamela Franco celebró el domingo 2 de abril un mes más en su relación con Christian Domínguez y decidió dedicarle un emotivo mensaje reafirmando sus sentimientos en sus redes sociales.

La cantante publicó un extenso mensaje presumiendo su amor por el conductor de “América Hoy” y acompañó el post con una serie de fotografías donde se luce cariñosa con cantante de cumbia.

“Un mes más, aunque desde que estamos juntos no hay un solo día que no me hagas sentir especial, nunca he sido tan feliz me das la confianza y tranquilidad que necesito, por eso seguimos en esta aventura (…) Te amo, no somos perfectos, en realidad somos muy imperfectos, pero nos amamos y estamos siempre tratando de mejorar… Te amooooo mi amor hermoso”, escribió la exintegrante de “Puro Sentimiento”.

Tras sus emotivas palabras, muchos usuarios no tardaron en recordarle que el líder de la Gran Orquesta Internacional es conocido por sus escándalos amorosos por lo que su relación también podría terminar muy mal.

“Prontito ya vas a tener los cachitos”, “¿Hasta cuándo durará ese amor eterno?”, “Hasta que Magaly lo ampaye”, “Ya sale el ampay”, “Hasta que un nuevo Ampay de Magaly los separe, si ambos engañaron a Isabel”, fueron algunos de los comentarios.