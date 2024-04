La reaparición del doctor Victor Fong en redes sociales ha vuelto a provocar las críticas contra el galeno, quien fue acusado de ser responsable de la muerte de la cantante ‘Muñequita Milly’. ‘La Pánfila’, una de sus pacientes, se presentó en ‘América Hoy’ para referirse al tema y no dudó en defender al cirujano.

La actriz cómica aseguró que ella quedó satisfecha con los resultados de la cirugía y criticó a quienes cuestionan sin investigar adecuadamente.

“Hay una que es la clínica y otra que es solo estética, te depilan, lo que está promocionando, la Azucena es la parte de masajes. Hay que investigar antes de hablar. Sí (me operé con el Doctor Fong) y quedé muy bien”, dijo.

María Victoria, nombre verdadero de ‘La Pánfila’, señaló que se solidariza con la familia de ‘Muñequita Milly’, pero que le parece ‘exageradas’ las críticas que está recibiendo Azucena Calvay por aparecer en un video promocional de la estética del Dr. Fong.

“Nosotros por qué vamos a estar juzgando si se está investigando(…). Me solidarizo con la familia de la Muñequita Milly, pero por eso no vamos a exagerar que Azucena va a hacer una promoción y no vamos a chancar a todos los artistas. Azucena no está yendo a operarse, me parece que están exagerando”, agregó.





Janet Barboza critica a ‘La Pánfila’





Los comentarios de la actriz cómica generaron reacciones entre las conductoras Ethel Pozo y Janet Barboza, en especial en Janet, quien le pidió empatía a María Victoria.

“Tenemos que ser empáticos porque hay una persona que ha muerto, hay una artista que ha muerto que podrías haber sido tú. Entonces, no puedes decirnos, anda a investigar bien, yo no lo permito. Para mí, lo que hace este tipo de artistas que, por hacerse un canje, por ahorrarse un dinero, hay una total falta de empatía y no me parece”, expresó.





