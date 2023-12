La magia de la Navidad llegó al programa ‘Arriba Mi Gente’

La Navidad es una de las épocas favoritas de muchos y para Maju Mantilla, Santi Lesmes, Karina Borrero y Fernando Diaz no es excepción. Los conductores del programa ‘Arriba Mi Gente’ empezaron la mañana de hoy con un espectacular musical navideño que cautivó a todo el público televidente.

En medio de una impresionante escenografía, el especial navideño empezó con Maju Mantilla y Karina Borrero vestidas de mamanuelas, imitando la coreografía de la exitosa película ‘Chicas Pesadas’ (Mean Girls). Segundos después, se les unieron Fernando Diaz y Santi Lesmes quienes estuvieron disfrazados de cascanueces.

Al ritmo de los sonados temas ‘Jingle bell rock’ y ‘All I Want for Christmas Is You’, los cuatro conductores acompañados de un elenco de jóvenes bailarines sacaron sus mejores pasos para dar inicio a las fiestas de fin de año y llevar el espíritu navideño a todos los hogares peruanos.

“Cada vez que me hacen una propuesta de coreografía me pone muy feliz, porque me gusta bailar y lo hacemos todos juntos. En agradecimiento a todas las familias peruanas que eligen la programación de Latina, nosotros hemos decidido preparar este musical. Queremos que pasen una lindas fechas, que haya bastante unión, tranquilidad y paz en los hogares y, por supuesto, que perdure el amor en todas las familias peruana”, resaltó Maju Mantilla.





