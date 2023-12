¿Ya no son amigos? Ozuna sorprendió a sus seguidores de Instagram al revelar el verdadero motivo por el que se canceló el esperado remix de su tema ‘ Hey Mor ’ con Karol G .

Todo empezó cuando ‘el negrito de ojos claros’ fue consultado sobre el remix que tenía planeado sacar con la colombiana, a finales de 2022.

Como se recuerda, Ozuna ofreció un adelanto de la nueva canción en sus redes sociales, sin imaginar que sería el principal motivo por la que nunca vería la luz.

El tema prometía convertirse en un nuevo hit, pero un descuido del mismo cantante terminó por cancelar definitivamente el proyecto. “‘Hey, mor, con Karol G, nunca va a salir, Karol no quiso salir, me regañó una vez que subí un preview, me regañó, me sentí regañado, lloré, sufrí, y no lo sacamos. Me regañó Karol, me dijo de todo: ‘Mucho oso por estar subiendo los preview’. Creo que ella tenía sus planes y sus cosas y yo no lo sabía, yo creo que eso no le gustó a ella, se molestó conmigo, no me habla, pero yo la amo”, expresó en Instagram mientras hacía pucheros.

Finalmente, una versión remix de ‘Hey Mor’ se lanzó en febrero de este año, pero con la participación del español Quevedo.

Recordemos que esta iba a ser la cuarta colaboración entre Ozuna y Karol G, luego de ‘Hello’, ‘Odisea’ y ‘Caramelo’.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO