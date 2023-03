El cantante colombiano Feid, popularmente conocido como Ferxxo, dio el día de ayer su concierto en Lima, que puso a cantar, bailar y gritar, en el Arena 1 de la Costa Verde en San Miguel , a cientos de fanáticos con sus mejores éxitos en su gira ‘Ferxxo Nitro Jam Tour 2023′, dando inicio a su gira de conciertos con su canción ‘Normal’, para luego dar paso a ‘Yandel 150′, ‘Pa mi’, ‘Pantysito’, ‘Feliz Cumpleaños Ferxxo’, entre otras.

Desde de las 5 p.m., cientos de fanáticos comenzaron a llegar al recinto con sus mejores outfits verdes, color que representa al reguetonero. Ellos asistieron con carteles y lentes blancos que no podían faltar.

Las filas para ingresar eran inmensas, pero intentar estar cerca de Ferxxo valía la espera. Ni que decir del tráfico de la Costa Verde, que muchos asistentes preferían caminar que esperar 20 minutos para llegar. Desde afuera se escuchaba las canciones del momento y algunas ‘old School’ para que la espera del show sea más llevadera.

Eran las 8 p.m. y muchos asistentes ya estaban sacando sus mejores pasos de baile, algunos se quejaban del calor y otros solo estaban con el celular grabándose, tal vez para Instagram o Tiktok, pues las entradas para el concierto de Feid hicieron ‘sold out’ en Perú a tan solo unas horas de su venta.

A pesar de que había mucha gente en el Arena 1 de la Costa verde, no se estaba usando el 100% de su ambiente, pues solo se puso a la venta 13.000 entradas de la capacidad para 16.000 personas.

Eran las 9 p.m. y Ferxxo aún no salía, algunos comenzaban a desesperarse y otros comenzaron a tomarlo de buen humor, pues el ambiente se estaba calentando. No solo había asistentes limeños, pues había personas de Piura, Iquitos y Arequipa que habían viajado solo para ver a Ferxxo y nadie se los iba a impedir, ni el calor.

Los minutos pasaban y escuchabas personas quejarse de la tardanza del músico colombiano, pues les habían asegurado que él iba a salir a las nueve de la noche. “Me imagino que va a durar más de dos horas”; “por qué demora tanto en salir”; “me duele los pies”; “Tengo que trabajar mañana a las 3:00 a.m.”, fueron algunos de los comentarios.

Cuando todo parecía tranquilo, se pagan las lucen y el escenario se comienza a iluminar, pues dicen que lo mejor tarda en llegar. Las personas comienzan a sacar los teléfonos celulares acompañados de gritos de emoción, los asistentes que hacían filas para comprar alimentos o ingresar al baño corrieron desesperadamente al recinto, pues Ferxxo era primero.

A las 9:55 p.m. comienza a sonar la intro de la canción ‘Normal’ y los asistentes estaban listos para quedarse afónicos, pues comenzaron a gritar a todo pulmón cuando se cayó el telón blanco y estaba, nada menos que, Feid con su popular chaqueta verde y gorra amarilla.

El público se encontraba eufórico, nadie lo podía silenciar ni Ferxxo. El escenario contó con grandes pantallas para que los asistentes que estaban en las zonas generales o algunos de vip también puedan gozar y apreciar a Feid. Además, el colombiano lució varios trajes, también de color verde, negro y blanco. Ni hablar del juego de luces, pues muchos de los asistentes tenían brazaletes en las muñecas que se iluminaban con el ritmo de cada canción, lo que hizo más dinámico el concierto.

A partir de ahí, el reguetonero cantó los temas más esperados por los peruanos, entre estos: ‘Hey Mor’, ‘X19X’, ‘Chorrito pa las animas’, ‘Cuaderno’, ‘Friki’ y ‘Ultra solo’.

El show duró alrededor de dos horas, tiempo en que sus fanáticos lograron bailar hasta el piso junto al artista. Al final del show, se lograron apreciar fuegos artificiales y explosiones de humo. Sin duda un concierto inolvidable para sus fanáticos, pues algunos salieron tambaleándose, algunas chicas fueron cargadas por sus parejas y otros estaban narrando anécdotas del concierto con sus amigos.

Sin embargo, no todo fue de color verde, pues a pesar del orden con el que se planificaba el evento, no estaba previsto que un grupo de personas escrupulosas, que no pudieran entrar al show, hayan derribado parte de la reja que cercaba el concierto, lo que puso en peligro a los asistentes y a ellos mismos, pero afortunadamente todo pudo ser solucionado de inmediato. Una vez más, la fanaticada irracional pudo más, tal como se recuerda en el concierto de Bad Bunny, donde personas dañaron propiedad privada.

