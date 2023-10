Karla Tarazona se sumó a los comentarios en torno al estreno de ‘Perdóname’, protagonizada por la expareja conformada por Érika Villalobos y Aldo Miyashiro, y señaló que están haciendo un buen negocio al sacar dinero del escándalo. Recordemos que el ‘Chino’ le fue infiel el año pasado a la actriz con Fiorella Retiz en un ampay que hasta ahora da mucho que hablar.

“Lamentablemente, vivimos en un medio tan hipócrita. Dicen: ‘yo no hago de mi vida un escándalo’, pero esto (novela) parece un negocio redondo porque causa morbo que ellos mismos lo están originando. Entonces, no pidas a la gente que no opine cuando tú mismo estás ocasionando esto”, declaró a Trome.

Asimismo, sostuvo que no es casualidad que la telenovela se llame así (’Perdóname’) y que indique que está basada en hechos reales: “obvio la gente especulará, eso es morbo”, sentenció la Tarazona y aclaró que la culpable no es la prensa.

Por otra parte, la conductora contó que, en caso le pasara a ella, sería coherente y diría que sí está haciendo de su vida un negocio, dejando a entrever que tanto Érika como Aldo tienen una actitud “falsa”.

Cabe añadir que Aldo, hace unas semanas, señaló que ninguno de los dos hace morbo, ya que son solo profesionales: “somos actores, el morbo lo hacen los programas de espectáculos. ¿Tú crees que una novela se planifica en dos semanas? Es un trabajo como cualquiera, podría trabajar con Érika o con cualquier otra persona”; intentó defenderse.





VIDEO RECOMENDADO