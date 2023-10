Luego del polémico estreno de ‘Perdóname’, cuyos protagonistas son Aldo Miyashiro y Érika Villalobos, Fiorella Retiz contó que no la ve porque no le interesa y que, si bien tiene experiencia actuando, no sería parte del elenco.

La periodista comenzó señalando que el tema con Miyashiro, con quien fue ampayada el año pasado en una situación comprometedora, ya lo cerró, sobre todo a partir de su participación en ‘La Casa de Magaly’, donde incluso lloró al recordar todo la presión mediática que vivió sola.

Luego, fue consultada por la telenovela ‘Perdóname’, a lo que Fiorella señaló que no la ve porque no mira telenovelas y menos vería esa, ya que no le llama la atención. Comentó que no suele mirar televisión porque prefiere ver Netflix, sobre todo las series policiales.

Por último, señaló que no actuaría en la telenovela de Michelle Alexander, pues no se sentiría cómoda: “bueno yo he estudiado actuación, he hecho varias obras de teatro, una vez hice una miniserie donde también actué. (¿En ‘Perdóname’?) Yo en esa producción no trabajaría, no te pases, ahí sí no la hago, hay cosas que por dinero no aceptaría y particularmente esa no la aceptaría”, puntualizó.

