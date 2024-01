Karla Tarazona y Christian Domínguez siempre han demostrado que mantienen una buena relación de padres por el bienestar de su único hijo, no obstante, la conductora de ‘Préndete’ no tendría la mejor de las relaciones con Pamela Franco.

Si bien aclaró que ambas mantienen un vínculo de respeto, la conductora de Panamericana Televisión dejó en claro que la cantante de cumbia no es su amiga.

“No es que seamos las mejores amigas, hay una relación de ‘Buenos días, buenas tardes’. Valentino y punto. Mas allá, no hay una relación amical , ni nada. Cada una en su sitio, todo el mundo felices. Siempre he dicho, mientras no se metan con mis hijos, no van a tener problemas conmigo”, dijo la modelo.

En ese sentido, Karla Tarazona remarcó que con la única persona que mantiene comunicación por temas relacionados a su hijo es con Christian Domínguez y no con Pamela Franco, pese a que ambas tengan una relación cordial.

“El papá de mi hijo es él, con quien yo tendría que tranzar o pelear es con él, no con otras personas. Los terceros salen sobrando. Me interesa que mis hijos crezcan en un entorno de cordialidad”, agregó Tarazona.





