En una reveladora entrevista con Verónica Linares, Karen Schwarz, reconocida exconductora de televisión, confesó detalles desconocidos sobre su relación como pareja y padres junto a Ezio Oliva, a solo horas de su esperada boda.

En un ambiente íntimo, Schwarz compartió abiertamente su perspectiva sobre su matrimonio con el cantante Ezio Oliva, destacando su flexibilidad como esposa, pero también dejando entrever la posibilidad de que su romance pueda llegar a su fin en cualquier momento.

“El anillo no me aferra a él, voy a llorar, voy a sufrir, pero el que va perder es él, puede pasar, puede dejar de amarme pero prefiero que me lo diga antes que aparezca un ampay” , comentó.

Durante la conversación, Karen Schwarz hizo hincapié en la importancia de la flexibilidad en cuanto a la personalidad del otro. “Le gustan mucho las mujeres, es coqueto, muy sociable, sabe cómo entrar rapidito, así me conquistó, sé por dónde va, pero es su personalidad, no puedo hacer nada, él es inquieto, sufre de ansiedad, todo se mezcla pero te juro que es un buen chico”, agregó.

Por otro lado, comentó que Ezio Olivo, a diferencia de ella, salía mucho a fiestas, discotecas y despedidas de solteros. “Él que salga, pero si viene con sus traguitos de más, se va a la sala, al cuarto no entra y si por ahí estoy durmiendo con mis hijas, no quiere que lo huelan a alcohol”, comentó la modelo.

La exconductora también compartió sus reflexiones sobre el matrimonio y las expectativas que conlleva. “No somos la pareja perfecta, tenemos nuestros rollones, pero hemos encontrado el punto en el que me dice ‘tienes razón, me llega estar en una discoteca sin ti’. A mí me pudre llegar a mi casa de madrugada, prefiero salir con amigos, viajar, tomarnos un trago los dos solos”.