El influencer Josi Martínez decidió pronunciarse sobre las recientes declaraciones de Giacomo Bocchio, con quien tuvo tensos momentos durante su participación en ‘El Gran Chef Famosos’. El joven aseguró que es un tema pasado y que el chef no es su amigo.

“Es un problema que pasó, ya quedó atrás, ya no quiero hablar más del tema. No es una persona que voy a odiar todo mi vida, simplemente es un problema que pasó que pude tener con una persona y ya” , dijo al diario Trome.

Al ser consultado sobre un posible regreso a la producción de Latina, Josi abierta la posibilidad de volver a televisión, pero marcó distancia con Giacomo Bocchio, quien hace unos días dejó en claro que no es homofóbico, como lo había acusado el joven.

“Yo volvería a El Gran Chef, me parece un programa muy chévere (…) (Si ves a Giacomo en la calle, ¿lo saludas?) No lo saludaría, porque no es mi amigo, pero normal” , puntualizó.