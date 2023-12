En la más reciente emisión de ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’, se supo que José Peláez se ausentará de la conducción del programa por unos cuantos episodios. La noticia la dio Javier Masías, uno de los jurados, quien sorprendió a los participantes con su anuncio.

Tras ello, el conductor del reality de cocina evitó dar más detalles acerca de su salida del programa, pero luego explicó la razón de su partida.

“Me voy, me voy a Hawái. Una carrera que ya estaba pactada mucho antes de que exista esta temporada” , dijo.

El también actor reveló que será una carrera muy importante para él, por lo que no puede perdérsela. “Es importante para mí y me han permitido hacerlo esta vez, pero no será algo habitual” , agregó finalmente.





