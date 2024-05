Roxana Luque, la madre biológica peruana de Chabelita Pantoja, ha llegado a España con la esperanza de reencontrarse con su hija, con quien no ha tenido relación alguna hasta el momento.

Hace meses, Roxana Luque reveló que estaba preparando su viaje a España para buscar a su hija. Desde siempre dejó claro que quería estar cerca a Isa y hasta planeaba tener un viaje de turismo por este país.

"Quiero anunciarles que estoy viajando a España muy pronto, para ser más precisos, estoy llegando en mayo porque las esperanzas de contactarme con Isa aún siguen intactas. Verla a ella y poder abrazarla, que es mi sueño. Voy a visitar Cantora", mencionó en alguna oportunidad. Tras ello, el programa 'Así es la Vida', mencionó que la llegada de Luque al país sería el 25 mayo, fecha que sí coincidió.





En el aeropuerto de Barajas, Roxana fue recibida por las cámaras de Europa Press. Visiblemente cansada por el viaje, pero con una sonrisa en el rostro, Luque expresó su alegría y sus altas expectativas sobre su visita. “Estoy contenta y tengo muchas expectativas sobre mi viaje”, declaró a su llegada.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de reunirse con su hija, Chabelita Pantoja de 28 años, Luque respondió con esperanza: “Ojalá”. Además, no descartó la posibilidad de conocer a Isabel Pantoja, la madre adoptiva de su hija. “No descarto nada. Mi prioridad es mi hija. Las esperanzas siempre hasta el final”, afirmó Luque.

Roxana Luque también compartió su orgullo por los logros de su hija en España. “Estoy orgullosa de ella”, dijo, señalando que, aunque es su primera vez en el país, ha intentado en varias ocasiones ponerse en contacto con Chabelita. “Estoy acá por primera vez... Muchas veces intenté ponerme en contacto con mi hija”, añadió.

La relación de Chabelita Pantoja con su madre adoptiva, la famosa cantante Isabel Pantoja, ha sido complicada en los últimos años. Sin embargo, el interés de Roxana Luque por acercarse a su hija biológica ha permanecido constante. En declaraciones anteriores, Luque había expresado su deseo de visitar Cantora, la finca de Isabel Pantoja, y de poder abrazar a su hija, describiéndolo como su sueño más grande.





¿Quién es Roxana Luque, la madre biológica peruana de Chabelita Pantoja?

Roxana Luque, la madre biológica de Chabelita Pantoja, sigue luchando por reencontrarse con su hija, quien fue adoptada por la reconocida cantante española Isabel Pantoja. Aunque Chabelita no ha mostrado interés en buscar a su verdadera madre, Luque, originaria de Perú, ha mantenido su deseo constante de establecer una relación con ella.

Luque ha llevado una vida reservada y rara vez ha hablado públicamente sobre su deseo de reunirse con su hija. Sin embargo, hace algunos años, concedió una entrevista al canal de YouTube JuancaVlog, donde compartió detalles de su vida y los motivos que la llevaron a dar en adopción a su hija.

“Mi infancia fue muy dura, muy precaria. Vivía con mis papás, éramos muchos hermanos y mis papás no nos podían dar todas las comodidades. Mi mamá era ama de casa, mi papá trabajaba como peón de obra, su sueldo muy bajo y no nos podía mantener a todos. Había mucho cariño y éramos felices, pero en lo económico, nuestra situación era muy precaria”, relató Luque, explicando el contexto en el que tomó la difícil decisión de dar a su hija en adopción.

Durante la entrevista, Luque dejó claro que su motivación para hablar sobre su maternidad en los medios no tiene nada que ver con intereses económicos, sino con su profundo deseo de reunirse con Chabelita, conocida como Isa Pi. “Obviamente, por lo segundo (reencuentro con su hija). Si se hubiera tratado de dinero, no hubiera esperado tanto tiempo, no hubiera esperado a que Isa cumpliera 18 años, lo habría hecho antes. Yo ahora, económicamente, estoy mucho mejor. Estoy bien, quiero terminar de estudiar y ser alguien en la vida”, explicó.





