Jonathan Maicelo se dirigió a Samantha Batallanos y le pidió disculpas públicas por haberla maltratado verbalmente durante el tiempo que estuvieron juntos. Sin embargo, el boxeador volvió a señalar que no la golpeó.

El deportista aprovechó la entrevista que tuvo con Lady Guillén para reiterar que no es un agresor, como señaló su expareja.

“Yo he sido bastante grosero con ella, pero a la par ella ha sido grosera conmigo. No he venido a victimizarme. Cometí el error de responderle a su nivel, pero físicamente nunca”, dijo.

Finalmente, Jonathan le pidió disculpas a la modelo. “Samantha si me estás viendo me disculpo por haberte insultado, por haberte ofendido; me disculpo por eso” , puntualizó.





