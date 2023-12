Jonathan Maicelo ofreció una extensa entrevista al programa de Lady Guillén para negar haber agredido a Samantha Batallanos y aprovechó las cámaras para responderle Janet Barboza, quien afirmó que fue testigo de un episodio violento entre él y su expareja.

Según explicó, la ‘Rulitos’ habría inventado esta historia porque ambos mantienen una fuerte enemistad luego de protagonizar un altercado en uno de sus programas de televisión.

“Ella puede decir muchas cosas porque entre Janet y yo hubo un incidente hace mucho tiempo, cuando la veo solo la saludo por respeto. Tiene algo personal conmigo, pero a las pruebas me remito. Casi le hago una denuncia, pero no lo hice porque, en fin. Ella es conductora y tuvimos un altercado en un programa”, sostuvo el boxeador.

Tras asegurar que nunca le arranchó el celular a Samantha Batallanos, el boxeador no dudó en cuestionar a Janet Barboza por no contar frente a cámaras el supuesto episodio violento del que habría sido testigo.

“Si dizque vio por qué no lo dije al aire. Ella continuó con una careta de que todo estaba bonito entonces no te contradigas. Si ella dice que yo la violenté, por qué dentro del set no lo dijo, por qué no aprovechó las cámaras para hacerlo público. Si tú me estás acusando de algo, pero si yo entro a tu set y te quedas callada o eres cómplice o eres una mentirosa”, aseguró el empresario.





