Jonathan Maicelo decidió responder a las críticas que recibió tras ser captado bailando semidesnudo en una discoteca de Ate Vitarte, hasta donde llegó para ofrecer un ‘show’.

El boxeador se defendió y señaló que su presentación no fue nada del otro mundo. Además, dijo que las mujeres fueron las que le bailaron a él.

“Es un show normal, todos son adultos, a nadie se le somete y si ven las imágenes son las chicas las que me bailan a mí. Las chicas se estaban poniendo muy atrevidas conmigo y yo me dejé llevar, yo fui hasta el límite de ellas, no fui más allá”, dijo.

Así mismo, el exnovio de Samantha Batallanos negó que su ‘show’ contenga algún tipo de violencia contra la mujer, tal y como lo señaló su expareja.

“En las discotecas uno habla con calle pero no es nada contra la mujer, al contrario, es para divertirse, no hay una agresión contra nadie”, agregó.





