Samantha Batallanos criticó duramente a Jonathan Maicelo, su expareja, quien fue captado bailando semidesnudo de forma obscena con diferentes mujeres en la discoteca Harlen de Ate Vitarte, como parte de un ‘show’.

“Siempre he estado muy equivocada con él. Qué pena con estas fulanas. La falta de respeto total hacia la mujer, que las tome así de esa manera. Las imágenes son muy desagradables”, dijo para el programa ‘Magaly TV: La Firme’.

La modelo dijo que le da vergüenza ajena haber estado con el boxeador y dijo que Jonathan sigue perpetuando, de algún modo, la violencia contra la mujer.

“Cuando estaba conmigo se controlaba y ahora ha dado rienda suelta a quien verdaderamente es. De verdad qué vergüenza ajena haber estado con esta persona. Hay, definitivamente, algo psicológico que no está bien en él. Hay algún tipo de terapia que debería tomar, porque no es normal lo que he visto, seguir con la violencia contra la mujer. ¿Qué es lo que quiere? ¿Denigrarnos sexualmente? No quiero que me relacionen más con mi ex, qué vergüenza”, agregó.





