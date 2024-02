Tras el bochornoso espectáculo protagonizado por el cantante John Kelvin durante el Carnaval de Cajamarca el pasado 14 de febrero, donde un video viral lo mostró bailando de manera obscena con una joven en el escenario, el Ministerio de la Mujer ha presentado una denuncia de oficio contra el artista por presuntas ofensas al pudor público.

Esta no es la primera vez que John Kelvin se ve envuelto en problemas legales relacionados con su conducta. Recordemos que anteriormente estuvo preso por agredir y violentar sexualmente a la madre de sus hijos, Dalia Durán.

Ante la controversia desatada, un reportero de ‘América Hoy’ contactó al cantante a través de redes sociales para obtener su versión sobre el incidente del Carnaval. Sin embargo, la respuesta de John Kelvin fue de indignación hacia la consulta realizada.

“Vengo sin hacer medios, ¿por qué no hablan de lo bien que me va? Por eso no me interesa hacer televisión, no dejo de trabajar, estoy bendecido. Yo sigo trabajando, solo me enfoco en trabajar”, sostuvo el cumbiambero.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes, y la sociedad espera una respuesta contundente ante este tipo de comportamientos que afectan la dignidad y el respeto hacia las mujeres.





