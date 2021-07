El último viernes sucedió un sismo en la localidad de Sullana en Piura que dejó varias casas dañadas y para sorpresa de sus seguidores, la conductora del reality ‘Estás en todas’, Johanna San Miguel estaba disfrutando de las playas piuranas al lado de su madre.

Así lo contó la propia actriz, quien utilizó su cuenta en Instagram para contar a sus seguidores que se encontraban bien, incluso señaló que no sintió el temblor, pero pidió rezar por las personas que han quedado damnificadas.

“¿Cómo están? Yo aquí estoy en Piura, me he enterado hace un par de horas que hubo un sismo de 6.1 en Sullana. Que hay personas que están heridas y casas que han colapsado”, señaló Johanna San Miguel en un video que publicó en sus historias.

“Yo estoy con mi mami y estamos bien, pero para todas las personas que no las están pasando bien hay que rezar por ellas. Ojalá que no vuelva a ocurrir. Sé que ha habido un derrumbe en la carretera de Órganos. Solo nos queda rezar y pedir por todos las personas que no se encuentran bien”, añadió la conductora de televisión.

La presentadora de América Televisión y diversos guerreros han aprovechado los feriados por fiestas patrias para disfrutar de unas cortas vacaciones en diferentes partes del país y del mundo. Recordemos que Rosángela Espinoza viajó a Europa donde cumplió su sueño de conocer la Torre de Pisa en Italia.

