Nicola Porcella se ha ganado el corazón de los mexicanos no solo con su participación en ‘La Casa de los Famosos’, sino también por su incursión en las telenovelas mexicanas. Ante ello, la actriz Jely Reátegui fue consultada sobre el éxito de nuestro compatriota, sin embargo, tuvo una sorpresiva reacción.

La actriz de teatro estuvo como invitada en el podcast de Carlos Orozco para hablar sobre sus proyectos profesionales, sin embargo, no pudo evitar las preguntas incómodas sobre el exchico reality, a quien criticó en el pasado.

“Ya no me jo*** con ese tema, la verdad es que me tienen podrida con esa huev***”, sostuvo Reátegui, evitando así hablar sobre el papel de Nicola Porcella en la telenovela ‘El amor no tiene receta’ de Televisa.

“Le deseo lo mejor, que le vaya bien a todos. Lo digo así, porque es un tema que ha pasado como hace ocho años, ya me aburrí, ya me cansé un poquito de eso”, finalizó la actriz peruana.









Jely Reátegui llamó ‘puerta’ a Nicola Porcella

La actriz desató polémica en el 2016 luego de cuestionar el desempeño actoral de Nicola Porcella y Angie Arizaga en la telenovela ‘Ven, baila, quinceañera’, actuaciones que tachó como rígidas carentes de naturalidad.

“No me pareció bueno, es que no son actores. Para mí son como dos puertas interactuando. Yo veo las escenas y no pasa nada, se dan un beso y me pongo nerviosa. Son como dos bloques, dos puertas que han puesto uno al frente de la otra, que hablan, no hay un objetivo. Cuando veo la telenovela opto por pasar esas escenas porque me parecen insufribles. Eso no es actuación”, señaló Réategui en aquella oportunidad.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO: