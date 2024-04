Mientras todos pensaban que Magaly Medina volvería a remecer la farándula nacional con un nuevo ‘ampay’ que destaparía un caso de infidelidad, la ‘Urraca’ decidió pronunciarse sobre el adelanto de su programa que ha generado gran expectativa.

A través de un video publicado en sus historias de Instagram, la presentadora de ATV puso fin a las especulaciones sobre una supuesta ‘bomba’ que emitiría este lunes en ‘Magaly TV: La Firme’.

Como se sabe, el video promocional del programa de espectáculos causó intriga y muchos pensaron que se trataba de un nuevo caso de triángulo amoroso.

“Disfruta tu fin de semana, porque el lunes nadie se despegará de su pantalla. Este lunes tiene que verlo en ATV, que nadie se lo pierda”, revela la voz en off.





¿Qué respondió Magaly Medina?

Ante la ola de especulaciones sobre posibles protagonistas de lo que sería un ‘ampay’, la conductora rompió su silencio y negó que vaya a presentar un destape en su programa. Según explicó, se trataba de una promoción ‘genérica’ elaborada por ATV.

“Quiero desmentir, ahorita, una publicación que tienen muchos diarios diciendo que yo tengo una bomba, que estoy anunciando algo específico para este lunes y no es así. Es una promoción genérica del canal que parece verse malinterpretado por los medios y no es así cuando yo tengo y voy a anunciar algo lo hago con imágenes y lo digo de tal forma que todo el mundo entiende qué es lo que tengo”, comenta Magaly Medina en su video.

La ‘Urraca’ también reiteró que el día que tenga un nuevo ‘ampay’ lo promocionará fiel a su estilo con imágenes y no con videos de intrigas.

“No me gusta vender humo en mi programa o con las noticias que tengo. Así que queda desmentido, esa publicidad se sacó del aire. Esa promoción -incluso- la saqué de mis redes sociales. Solo se trataba de una publicidad genérica de mi programa. El canal entendió que debía decir ‘este lunes’, pero no es así. El lunes tenemos un programa normal, regular. Nada de bombas ni ampays, cuando tengo un ampay lo digo, con imágenes”, puntualizó.









