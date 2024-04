Su ruptura con Bryan Torres y la presión mediática por sus violentas reacciones en la vía pública le estarían pasando factura a Samahara Lobatón, y es que la influencer compartió un sentido mensaje en medio de la polémica que la envuelve por lanzar la ropa del músico por la ventana de su casa.

La hija de Melissa Klug utilizó sus historias de Instagram para compartir un profundo mensaje de reflexión con sus seguidores, el cual deja entrever que no la estaría pasando nada bien en el ámbito personal.

“Después de tomar una gran decisión, alguien me preguntó, ¿Eres feliz? y yo respondí: feliz no, pero estoy en paz . Sí, en la vida aprendí que no siempre seré feliz, a veces elijo estar en paz y es casi como ser feliz”, se lee en el post.









¿Youna lanza indirecta?

Samahara Lobatón y Bryan Torres acapararon las portadas de los medios de espectáculo esta semana debido a su tercer escándalo en la vía pública, y Youna, expareja de la influencer, parece estar al tanto de todo.

A través de sus historias de Instagram, Youna compartió una publicación con un profundo mensaje de reflexión, el cual muchos creen, estaría dirigido a la exchica reality.

“ No confundas una jaula con un hogar ”, se lee en el post. Hasta el momento, el barbero no se ha referido al tema ni ha aclarado el futuro de la hija que tiene en común con la influencer, y es que aún se desconoce si la menor habría presenciado el escándalo.









