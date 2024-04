El exfutbolista Jefferson Farfán utilizó sus redes sociales para responder a la denuncia interpuesta por Melissa Klug, conocida como la ‘Blanca de Chucuito’, quien lo acusó de ejercer violencia psicológica contra uno de sus hijos.

Jefferson Farfán utilizó sus historias de Instagram para publicar un extenso comunicado en el que expresó su amor por sus hijos y desmintió las acusaciones en su contra.

“Ante la denuncia malintencionada de la madre de mis hijos, voy a aclarar lo siguiente: amo a todos mis hijos por sobre todas las cosas y sería incapaz de hacerlos sentir mal”, declaró Farfán en su mensaje. Además, resaltó que sus hijos son lo más importante en su vida y que nunca tomaría acciones que los perjudiquen.

El comunicado también abordó la situación específica de la denuncia. Farfán reveló que su hijo mayor le pidió permiso para ir a su casa, lo que contradice la versión de Klug sobre una visita inesperada. El exfutbolista afirmó que siempre busca el bienestar de sus hijos y que en este caso fue respetuoso de sus deseos.

“Con pruebas voy a aclarar. La denuncia interpuesta por la madre de mis hijos, es falsa, ya que mi hijo mayor no me cayó de sorpresa como lo dice la madre, él me consultó si podía ir a mi casa a estar con su primo, donde le di mi autorización de ir. Él estaba al tanto que tenía un compromiso ya programado y los menores se quedaron a cargo de un adulto responsable”, se lee en su publicación.





Jefferson Farfán responde la denuncia de Melissa Klug por presunto maltrato psicológico a su hijo.

Para respaldar sus afirmaciones, Farfán compartió capturas de pantalla de su conversación de WhatsApp con su hijo Adriano. En los mensajes, se puede ver cómo su hijo tiene conocimiento que el exfutbolista tenía una cena con unos amigos. Además, Adriano reveló que fue Melissa Klug quien le habría pedido el taxi para trasladarse.

Jefferson Farfán muestra conversación con su hijo para responder a la denuncia de Melissa Klug por presunto maltrato psicológico a su hijo.

Jefferson Farfán muestra conversación con su hijo para responder a la denuncia de Melissa Klug por presunto maltrato psicológico a su hijo. (Foto: Captura de IG / GEC)





Por su parte, Melissa Klug no ha emitido declaraciones adicionales sobre el tema tras la respuesta de Farfán. Los seguidores de ambos esperan que la situación se resuelva de manera justa y en beneficio del bienestar de los hijos involucrados.





Melissa Klug denuncia a Jefferson Farfán por violencia psicológica contra su hijo

El exfutbolista Jefferson Farfán enfrenta una nueva denuncia de Melissa Klug, quien lo acusó de violencia psicológica contra uno de sus hijos. Según el informe policial, los hechos ocurrieron el pasado 6 de abril, cuando el hijo menor de Farfán visitó la residencia de su padre.

De acuerdo con la versión de Melissa Klug, su hijo menor llegó a la residencia de Farfán con la intención de darle una sorpresa. Sin embargo, fue recibido con una respuesta negativa por parte de su padre, quien le recriminó la visita sorpresa y le expresó que no había sido invitado. Según el parte policial difundido por el programa ‘Magaly TV: La Firme’, Farfán le dijo a su hijo: “¿Qué haces acá? Yo voy a salir, yo no te he dicho que vengas” y luego se retiró de su hogar, dejando a su hijo solo junto a su primo de 12 años sin supervisión adulta.

Klug también afirmó ante la policía que Farfán dejó a su hijo en su domicilio sin alimentos hasta el día siguiente. Según el informe, el menor regresó a su casa al día siguiente a las 10 de la mañana, informando a su madre sobre la situación y señalando que no había desayunado porque su padre no había regresado a su casa.

Esta nueva denuncia ha generado controversia y debate en el ámbito público, ya que involucra a una familia conocida en el mundo del fútbol peruano. Hasta el momento, Farfán no ha respondido a estas nuevas acusaciones, pero se espera que lo haga a través de sus redes sociales o por medios oficiales.

La situación continúa en desarrollo, y los seguidores de ambos están pendientes de las posibles repercusiones legales y mediáticas que pueda tener este caso. Las autoridades deberán investigar los hechos para determinar si las acusaciones contra Jefferson Farfán tienen fundamento.





