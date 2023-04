La esposa de Mario Hart , Korina Rivadeneira , utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre la maternidad , luego de haber gritado a su hija mayor. La modelo compartió un extenso mensaje sobre la crianza de sus dos pequeños.

“Hoy he experimentado el sentimiento más desesperante, agotador y estresante (de la) vida de ser madre. Hoy mis bebés no han dormido lo suficiente y estaban estresantes al máximo, he gritado como nunca, he perdido la paciencia todo el día, estoy exhausta emocional y psicológicamente”, empezó diciendo en su publicación.

La modelo venezolana reveló que está experimentado un fuerte agotamiento al seguir una crianza respetuosa, luego de que sus menores hicieran berrinches. “Siempre decía ‘yo no les voy a gritar’, pero ahora entiendo a tantas madres. Qué difícil respirar profundo y continuar con la crianza respetuosa con amor frente a dos bebés llorando”, agregó.

Incluso, la exchica reality dejó entrever que evalúa dejar de trabajar para estar con hijos: “Creo que necesito estar en casa sin trabajar porque al estar tanto tiempo afuera hace que ambos me exijan muchísimo cuando estoy con ellos y nunca es suficiente cuando les entrego todo de mí”, explicó.

Finalmente, la pareja de Mario Hart pidió consejos a sus seguidores, sobre todo a las madres que pasaron por lo mismo. “Que alguien me diga si ha logrado el equilibrio en sus vidas. Necesito hacer catarsis. Mañana me sentiré malísimo por haberle gritado a Lari hoy. Mientras tanto necesito paz”, precisó.

