El escritor Jaime Bayly ha sido una de las personalidades más afectadas por la muerte de Pedro Suárez-Vértiz y en su canal de YouTube reveló que el cantante le compuso una canción.

El autor de ‘Los genios’ narró que cuando se separó de su primera esposa, Sandra, estuvo pasando un mal momento y Pedro, que era amigo de ambos, decidió dedicarle un tema musical.

“Pedrito adoraba a Sandra, la quería mucho, Pedrito le afectó cuando Sandra y yo nos divorciamos (...) Por esos días él, sabiéndome tan triste, yo viviendo solo en esta isla, extrañando muchísimo a mis hijas Camila y Paola, y por supuesto, extrañando la felicidad familiar que se había roto con Sandra, Pedrito escribió una canción. Me dijo: voy a escribir una canción inspirada en ti”, recordó el escritor.

Fue así que el cantante escribió e interpretó ‘Fantasma a presión’ y cuando Bayly la escuchó no pudo evitar las lágrimas.

“Recuerdo cuando me la mandó y la escuché solo, en mi casa, me hizo llorar y me hizo caer de rodillas al suelo. Sentí que Pedrito había visitado mi alma, había paseado por mi espíritu, había hecho un tour por las zonas más sombrías de mi existencia”, aseguró el entrevistador.

El popular cantante y exlíder de Arena Hash perdió la vida la mañana del jueves a causa de un paro cardiaco. Su deceso se produjo en el cuarto piso de un edificio en Miraflores.





La canción que le compuso Pedro a Bayly

