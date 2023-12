Pedro Suárez-Vértiz falleció el 28 de noviembre a la edad de 54 años en su residencia en Miraflores. La muerte del cantautor causo una gran conmoción en la música peruana, especialmente entre los seguidores del rock de los noventa.

El reconocido compositor siempre se ha presentado como un hombre de familia, y en varias ocasiones ha mostrado con orgullo a sus seres queridos, destacando especialmente la estrecha relación con sus hijos, quienes se mostraron muy cercanos a su padre.

¿Cuántos hijos tuvo Pedro Suárez-Vértiz y a que se dedican?

El cantante peruano, Pedro Suárez-Vértiz, tuvo tres hijos, a quienes en innumerables ocasiones expresaba su amor y admiración.

María Jose Suárez-Vértiz

La primogénita del rockero también está vinculada al mundo artístico. María José, conocida como Majú en su círculo familiar, se destaca como bailarina de danza contemporánea y tiene una cuenta dedicada a la fotografía en redes sociales.

María José Suárez – Vértiz, primogénita de Pedro Suárez-Vértiz (Foto: GEC)

Salvador Suárez-Vértiz

El segundo hijo del rockero peruano, actualmente con 24 años, tiene un interés destacado en la música. No obstante, también se dedica a otras aficiones como el skateboard y la creación de videos. Además, ha compartido que acompañó a su padre en diversas giras.

“He viajado con él (Pedro) numerosas veces para acompañarlo a sus conciertos. Nuestro destino favorito siempre fue la selva. Vivíamos una verdadera aventura padre e hijo. Lo mejor era que me lo pedía el mismo día. De chico siempre salíamos en bicicleta por Miraflores o el Olivar. Íbamos en el tándem y yo observaba todo mientras conversábamos”, reveló su hijo en una ocasión.

Salvador Suárez-Vértiz, segundo hijo del rockero peruano (Foto: Instagram)

Tómas Suárez-Vértiz

El hijo menor siempre fue uno de los mayores motivos de orgullo para el cantautor. Tomás alcanzó la mayoría de edad en 2022, cumpliendo 18 años, y su padre le dedicó una carta que generó un amplio debate en las redes sociales.

Sin embargo, más allá de lo que las cámaras puedan transmitir, Tomás siempre ha demostrado una estrecha relación con su padre durante cada entrevista que concedía ante los medios.

“Siempre me he considerado una persona con iguales privilegios que los demás. Ser conocido nunca me afectó. Pero sí me dio un privilegio: encontrar en una computadora vieja, un video de mi hijo Tomás bailando una canción mía. Gracias Dios. Buenos días y feliz Día del trabajador”, recordó Pedro en una ocasión sobre la cercanía con su hijo.

Tomás Suárez-Vértiz es el menor de los hijos del cantante peruano (Foto: Instagram)

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO