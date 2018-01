¿Isabel Pantoja y 'Chabelita' enfrentadas? La cantante despidió a su hija de proyecto familiar [FOTOS]

No están en su mejor momento. La relación entre Isabel Pantoja y su hija, 'Chabelita' Pantoja, está deteriorada después de las declaraciones de la joven en las que manifestó que la vida de su madre "es triste".



De acuerdo con la Revista Lecturas, la cantante española habría estado tan mortificada por sus palabras que decidió despedirla de la empresa de moda que iban a iniciar juntas.



La hija peruana de la intérprete estaría decepcionada tras la decisión de su madre, quien terminó con la ilusión que tenía de iniciar su propio proyecto empresarial, sobre todo porque fueron los socios de la artista los que le comunicaron su salida.

“Dos de los socios se han puesto en contacto con Isa por WhatsApp para comunicarle que no cuentan con ella para seguir con la empresa”, sostiene la publicación. ¿La razón detrás de la drástica decisión? “Las fans de Isabel Pantoja no van a comprar ropa diseñada por Isa después de haber arremetido contra su madre".

Recientemente 'Chabelita' ofreció una entrevista en 'Sábado Deluxe' donde tuvo duras palabras para la artista: "La vida de mi madre es triste. No sale de casa, a no ser que haya un evento especial, como un concierto. Ve películas, series... No abandona. Me ha llegado a dar pena la vida de mi madre, una persona que ha sufrido mucho".