Una de las grandes figuras del cine actual, Tom Holland, habló hace poco sobre los problemas personales que lo llevaron a caer en el alcoholismo. No solo logró salir, sino que ahora se muestra orgulloso del estilo de vida que lleva alejado de ese vicio.

En diálogo con Jay Shetty para el podcast On Purpose, el protagonista de Spiderman contó que fue una época navideña cuando se dio cuenta de su severo problema con el alcohol. Se prometió no ingerirlo todo el mes de enero, pero luego sintió que no podía.

“Lo único en lo que podía pensar era en tomar una copa. Me dio mucho miedo, me dije: tal vez tengo un pequeño problema con el alcohol”, dijo el británico y admitió que le costó mucho dejarlo, por lo que se propuso una meta de medio año sin beber.

Según la BBC, a partir de ahí se sintió más feliz que nunca. El actor señaló que podía dormir mejor, pensar con calma: “Me sentía más sano, más en forma”, exclamó.

Asimismo, Holland reveló que le sirvió de inspiración a su madre para que ella también fuera abstemia. Sin duda, el actor se mostró muy a gusto con la decisión, pese a que contó que este giro le haya hecho alejarse de la comunidad del rugby, con quienes solía salir a beber.





