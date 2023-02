Es probable que volvamos a ver a Tom Holland haciendo el papel más icónico de su vida, el Hombre-Araña; antes de lo esperado. Se rumorea que el actor volvería, pero de una manera curiosa: teniendo un papel en la película animada de “Spider-man: A Través del Spider-Verso”.

Se habló mucho sobre el futuro de su personaje tras su partida en Spider-man: No Way Home, pero nunca se llegó a oficializar su aparición en nuevos proyectos. A pesar de que había charlas de que Holland había acordado firmar un contrato para una nueva trilogía de películas, ninguna se confirmó formar parte del UCM en sus nuevas fases. Aún así, su personaje sigue vigente en el UCM, por lo que no sería de extrañar verlo de nuevo aparecer en algún otro proyecto futuro.

Según Jeff Sneider, un comunicador acostumbrado a tratar con rumores sobre próximos estrenos, es muy probable que Tom Holland aparezca en Spider-Man: A Través del Multiverso.

“Escuché que parte del retraso de la película se debió por querer incluir a Tom Holland. Una de las dimensiones a las que Miles podría terminar yendo es una realidad live-action en la que se encontraría con el Spider-Man de Holland.”, admitió Sneider para The Hot Mic.

Eso sería interesante de ver, dado que ambos Spider-Men pertenecen a diferentes realidades y diferentes medios, uno siendo una person real y el otro animado. Sneider opinó que “Supongo que solo será un Miles animado en un mundo de acción en vivo.” Suena extraño al inicio, pero uno debe recordar que efectos así se han visto anteriormente en el cine. Quién Engaño a Roger Rabbit? es el gran ejemplo de esto, combinando personajes de carne y hueso junto a animados.