El mundo ha sido puesto en jaque a causa del COVID-19 y esto ha generado que muchas empresas tengan que paralizar sus operaciones, así que la industria de la televisión no ha sido la excepción. Por la pandemia se tuvo que suspender muchas producciones y una de esas fue la telenovela 100 días para enamorarnos de Telemundo.

La historia de amor protagonizada por Ilse Salas, Mariaa Treviño, David Chaparro y Erick Elias tuvo que cortar la historia en e capítulo 57, así que muchas historias quedaron al aire y una de ella fue entre Scarlet Ortiz y Héctor Suárez Gomís.

A raíz de esta para, la actriz venezolana no ha vuelto a tener más propuestas para alguna telenovela, así que se han visto mermados sus ingresos económicos en los últimos meses debido a la escasez de trabajo, le ha tocado reinventarse a sus 46 años.

LA NUEVA FACETA DE SCARLET ORTIZ

Scarlet Ortiz se vio en la necesidad de explotar otras facetas en su vida, ya que era necesario reinventarse para seguir generando ingresos, así que esto le dio la oportunidad de sumarse a una empresa de mercadeo y sin duda, le está yendo muy bien.

“Y entonces de un día para otro nuestras vidas cambian y tuvimos que reinventarnos, aceptar retos, perder el miedo a hacer algo distinto, perder el miedo a aprender”, se sinceró la actriz a través de su perfil de Instagram.

“La cuarentena me empujó a aceptar que algo debía cambiar en mi vida. Me di la oportunidad de aprender, sigo aprendiendo, quise trabajar por mí y los míos, quise entender el mundo del multinivel y sus extraordinarios beneficios”, agregó.

Scarlet Ortiz tuvo que reinventarse para tener ingresos a causa de la para por e coronavirus (Foto: Instagram / Scarlet Ortiz)

La actriz venezolana se unió en marzo a una famosa compañía de mercadeo en red en la que también trabaja la actriz colombiana Ximena Duque, en su caso como directora ejecutiva.

Una decisión que en un inicio, según reconoció la propia Scarlet, no fue fácil de tomar.

“Yo sentí miedo como muchas personas lo han sentido al entrar en este negocio de redes de mercadeo, de multinivel, sí sentí miedo, sentí que: ‘Pero yo si soy actriz qué voy a hacer yo ahí’. Así me sentí, pero entendí yo como actriz que no puedo tener todos los huevos en una sola canasta y tengo que darme la oportunidad de aprender otras cosas y si esas otras cosas que voy a aprender me van a dar beneficio económico y personal por qué me lo voy a negar, entonces estoy feliz”, expresó en una reciente transmisión en vivo en Instagram.

Hoy, a pesar de sus dudas iniciales, Scarlet no puede estar más feliz de haber emprendido esta nueva aventura profesional en ‘donde el trabajo en equipo lo es todo’.

“Entendamos que los tiempos cambian y que hay que dejar los miedos y probar trabajar en algo que nos llene de beneficios monetarios y personales”, aseveró la actriz.

