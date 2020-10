Ilse Salas, la actriz mexicana que interpreta a Constanza Franco en “100 días para enamorarnos”, reveló no terminó las grabaciones de la primera temporada de la telenovela de Telemundo debido al COVID-19, virus que enfrentó completamente sola.

La intérprete de 39 años contó en una entrevista con Ventaneando que tuvo que enfrentar el coronavirus sola y lejos de sus seres queridos, ya que se encontraba en Estados Unidos grabando la adaptación de la exitosa historia argentina de 2018, “100 días para enamorarse”.

“Sí, me dieron síntomas fuertes, un par de días me sentí fatal, y el resto del tiempo me la pasé sola sin medicamentos, checando la oxigenación nada más y ya”, relató Ilse Salas.

Asimismo, la protagonista de “100 días para enamorarnos” dijo: “Estaba sola en Miami, grabando la serie. Entonces me quedé en un cuarto de hotel, me tocó llevarla sola, y por desgracia me dio el ‘chipil’ sola”.

El 5 de agosto de 2020, utilizó sus redes sociales para contar que había superado la enfermedad, pero que continuaba en cuarentena. Además instó a sus seguidores a tomar todas las medidas de seguridad sanitaria para prevenir el contagio del COVID-19.

“Sigo encerrada pero ¡ya no tengo Covid! Tristemente eso no quiere decir que haya adquirido inmunidad. No lo sabemos aún. Si son tan suertudos como yo y la libraron NO dejen de cuidarse. Este bicho es un malandro jijo de la Chin...”, escribió Ilse Salas.

Ilse Salas superó el coronavirus en agosto del 2020 (Foto: Instagram/ Ilse Salas)

ILSE SALAS ES CONSTANZA FRANCO

En “100 días para enamorarnos”, que se estrenó originalmente en abril de 2020 y llegó a Netflix septiembre del mismo año, Salas interpreta a una abogada exitosa que está casada con Plutarco tiene dos hijos, Daniel y Martín.

Constanza Franco es una mujer metódica, sofistica y brillante. Ha disfrutado siempre de certezas, comodidades y triunfos. Siempre ha tomado riesgos para avanzar profesionalmente con su vida, pero dos en particular le marcaron la existencia y fue cuando le dio el sí a Plutarco y cuando decide separarse de él.