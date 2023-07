En un emotivo momento dentro del reality show “La Casa de los Famosos”, Nicola Porcella reveló abiertamente su orientación sexual ante sus compañeros Wendy Guevara y Apio Quijano. La confesión de Porcella, quien se identificó como pansexual, fue recibida con abrazos y mensajes de apoyo por parte de sus colegas.

La revelación tuvo lugar durante una conversación íntima entre Porcella, Guevara y Quijano, en la que cada uno compartió aspectos de su identidad y orientación sexual. Wendy Guevara, quien previamente se había declarado como una mujer transexual, brindó palabras de aliento y comprensión a Porcella, quien dijo: “Hola, soy Nicola y acepto que soy pansexual”. Ante esto, te explicamos lo que significa ser pansexual.

Según la organización GLAAD (Alianza de Gays y Lesbianas contra la difamación), la pansexualidad se define como “la atracción romántica, emocional o sexual hacia personas de todos los géneros y orientaciones sexuales”. Esto significa que las personas pansexuales no se sienten limitadas por el género binario (hombre/mujer) y pueden sentirse atraídas por individuos que se identifican como hombres, mujeres, transgénero, intersexuales, género no binario y otros.

En ese sentido, Nicola Porcella, al ser pansexual, basaría su atracción hacia la persona en sí, más allá de su género específico, pues no se sentiría restringido por las normas tradicionales asociadas al género. Para identificar a la pansexualidad, en el 2010 se creó una bandera con tres franjas horizontales de colores rosa, amarillo y azul.





¿Qué famosos son pansexuales?

Además de Nicola, existen otras figuras reconocidas del medio internacional y nacional que se han declarado pansexuales, como la cantante Miley Cyrus, la cantante Janelle Monáe, la actriz Cara Delevingne y la rapera Angel Haze.

Por el lado peruano, la artista Amy Gutiérrez se declaró pansexual durante el 2022. Este año, la cantante volvió a hablar de su orientación sexual y aseguró sentirse orgullosa. “Nunca me ha interesado el aspecto físico. Me interesa mucho lo que hay dentro, no una cara bonita o si es mujer, hombre, gay o lesbiana, sino la conexión con la otra persona”, dijo.





