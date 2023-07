No entienden las jergas peruanas. Wendy Guevara no dudó en recriminar a Nicola Porcella por hablar como peruano, luego de que el chico reality usara las palabras como ‘causa’, ‘asu mare’ y ‘firme’ para expresarse.

Cabe mencionar que la influencer mexicana y el chico reality se caracterizaron por mantener una cercana relación en el programa ‘La casa de los famosos México’.

Todo empezó cuando Wendy estaba molestando a Nicola cuando este estaba en su cama, pero el modelo no quiso hacerle caso por lo que le pidió que se vaya. “Anda pa’ allá, anda pa’ allá, causa... Asu mare... no hagas renegar pues, firme”, dijo Nicola, sorprendido a los integrantes del reality, quienes comentaron: “¿En qué idioma está hablando?”.

La integrante de ‘Las Perdidas’ lo agarró a almohadazos y le pidió no hablar como peruano porque estaban en programa mexicano: “Que no hables como peruano. Estamos en la ‘Casa de los famosos México’ y no entiende la gente”.

Ante ello, Nicola Porcella se molestó y le increpo: “cómo hablo, ¿de dónde soy yo? Porque no le pides a (Raquel) Baigorra que hable como mexicana”.

¿Quiénes son los eliminados en La Casa de los Famosos México?

La Casa de los Famosos se emitió este domingo 2 de julio, donde uno de los participantes abandonó el programa. Paul Stanely, Raquel Baigorra y Sergio Mayer estaban en peligro, mientras que Barby fue salvada por el líder de la casa, Jorge Losa. Finalmente, tras una larga noche, la eliminada fue Raquel Baigorra.

Paul Stanley, Raquel Bigorra (Eliminada), Emilio Osorio, Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Ferka Quiroz (Eliminada), Sofía Rivera Torres (Eliminada), Apio Quijano, Nicola Porcella, Bárbara Torres, Jorge Losa, Marie Claire Harp (Eliminada) y Sergio Mayer.

VIDEO RECOMENDADO