Una vez más el actor Sergio Mayer se salvó de la eliminación en ‘La Casa de los Famosos’, por lo que Wendy Guevara y Nicola Porcella cumplieron con su promesa y en esta ocasión la influencer recibió un beso en el pie.

Cabe señalar que esta no es la primera vez en la que la pareja cumple un reto a sus seguidores, pues el primero de ellos fue darse un beso en los labios, siempre y cuando el público salvara a Poncho De Nigris y Sergio Mayer.

En la última semana, los concursantes retaron a Nicola a besar el dedo del pie de Wendy a cambio de que los fans emitieran su voto para salvar a Sergio Mayer en su cuarta nominación de eliminación en ‘La Casa de los Famosos México’.

Luego de que el ex de Bárbara Mori se quedara una vez en el concurso, Wendy y Nicola concedieron a sus fans el divertido momento en el que un beso se convirtió en chupar el dedo gordo del pie de Wendy, momento que quedó captado ante las cámaras del programa.

“Gente, vamos a cumplir el reto de que me va a besar mis lindos y suculentos pies”, comenzó diciendo Wendy.

“¡Que te chupe el dedo!”, exclamaron Sergio Mayer y Emilio Osorio.

“¡Mira ese dedo!”, exclamó Nicola, mientras que Poncho de Nigris lo secundó: “¡Guacala! Mira esa uña, la tienes verde”.

“¡Ah! Es por el amarillo del zapato, como sea. Rápido, luego te vomitas”, declaró Wendy.

“Ahhh, no quiero. No puedo. Tiene los pelos. De verdad que no puedo”, dijo Nicola Porcella para acto seguido chupar el dedo de Wendy Guevara.

Finalmente, Nicola cumplió con la promesa, mientras que el ‘Team Infierno’ gritó horrorizado cuando vio el acto completado. “Por Sergio, eso fue por Sergio”, mencionó Porcella.

