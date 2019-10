Las cantantes Natti Natasha y Thalía no pueden más de la emoción y decidieron compartir con sus millones de seguidores en redes sociales la noticia de que el videoclip de “No me acuerdo”, la colaboración que lanzaron hace un año, ha superado el billón de reproducciones en YouTube.

A través de sus cuentas oficiales de Instagram, las artistas latinas publicaron un breve video donde anuncian su nuevo récord y manifiestan su alegría.

“¡Hoy nos levantamos celebrando que el video de ‘No Me Acuerdo’ llegó al billón de reproducciones! ¡Gracias amores míos por todo! ¡Los Amo! ¡Vamos por más!”, escribió Thalía.

“Así comenzamos el día, celebrando qué ‘No Me Acuerdo’ llegó a 1 billón de reproducciones. #MujeresAlPoder. Gracias al público por el apoyo incondicional y hacer de esta canción un hit a nivel global... y recuerden, si no te acuerdas, es que no pasó”, señaló por su parte Natti Natasha.

Sus seguidores no han sido ajenos a la celebración y han llenado de comentarios positivos las publicaciones de ambas artistas. Cabe señalar que esta es la primera canción de Thalía que logra esta exorbitante cifra.

En el vídeo musical, filmado en Nueva York, la mexicana y la dominicana lucen bodys de mangas largas plateado brillante con unas botas con la misma textura.