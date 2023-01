Rompió su silencio. El escritor peruano Mario Vargas Llosa y la personalidad española Isabel Preysler pusieron punto final a su relación tras ocho largos años de noviazgo. A su regreso de París, el ganador del premio Nobel de Literatura se encontró con los periodistas que buscaban confirmar o desmentir los supuestos motivos que provocaron el fin del romance.

El escritor fue abordado por la prensa española cuando bajaba de su movilidad. Él se detuvo para consultar a los periodistas que esperaban a la puerta de su domicilio en Madrid, España: “¡¿Qué quieren saber?!”, preguntó.

Los reporteros respondieron con otra interrogante: “¿Cómo se encuentra usted con respecto a su separación?”

“Yo me encuentro muy bien, me encuentro muy bien. Acabo de pasar un día en París y lo único que quiero es confirmar la entrevista que ha dado Isabel en la revista ‘Hola’”, fue la puntual respuesta del autor de ‘La ciudad y los perros’.

¿Cuáles son los motivos de la separación?

Además, desmintió los rumores que se originaron luego de la ruptura. Negó que el motivo de la separación fueran los celos, poco entendimiento con la familia de la socialité española o por la diferencia en el estilo de vida de ambos.

“Los motivos de la ruptura no existen, no es verdad, no es cierto, no son ciertos (los rumores)”, dijo antes de ingresar a su casa.

SE SEPARAN

Preysler fue quien dio la noticia en una entrevista con la revista Hola. En ese mismo medio se anunció en el 2015 que se habían convertido en pareja.

“Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente (...) No quiero dar ninguna declaración más y agradezco a los amigos y medios de comunicación que nos ayuden en esta decisión”, informó Preysler.

