El cantante colombiano Maluma hizo tremenda confesión, luego de confirmar que tuvo un amorío con la brasileña Anitta tras los diversos rumores que los vinculaban sentimentalmente.

El popular ‘Papi Juancho’ concedió una entrevista para el podcast ‘Alofoke’ en Youtube para hablar sobre diversos temas, entre ellos sobre la relación que tuvo con la cantante brasileña.

“Como decía el gran filósofo Juan Gabriel: ‘Lo que se sabe no se pregunta’”, respondió el colombiano, hecho que desató revuelo entre los participantes del podcast.

“Ella sabe que yo la quiero con cojones, ella es mi hermanita. Un besito, mi reina no pienses que estoy hablando mal de ti”, dijo el intérprete de ‘Hawái’.

“Nunca se le niega un deseo a una dama”, dijo el entrevistador, afirmación a la que Maluma respondió con firmeza: “¡Nunca!”.

Sin embargo, minutos después detalló por qué no se concretó su relación con la cantante, quien también pertenece a la industria musical. “A mí no me han funcionado esas relaciones con personas de la industria, cuando pasó el tema de Anitta, ella estaba comenzando su carrera y cuando la conocí nos gustábamos mucho y todo. No puedo estar con ella porque hace lo mismo que yo. Me parece que uno necesita tener ese balance. Necesito una persona que sea lo contrario a lo que soy para que me mantenga los pies en la tierra y me pueda llevar a donde quiero ir”, finalizó el colombiano.

Estas declaraciones terminan por confirmar lo que dijo Anitta en una entrevista con Jordy Rosado en el 2022. La intérprete de ‘Envolver’, no solo afirmó que sí tuvo ‘algo’ con el colombiano, sino que aún amaba al cantante y hasta se casaría con él.

VIDEO RECOMENDADO