El pasado 7 de mayo, la modelo Michelle Salas confirmó su compromiso con el empresario Danilo Díaz Granados a través de su cuenta de Instagram. La hija de Luis Miguel publicó fotografías besando a su prometido junto a la siguiente dedicatoria: “The beginning of forever. Us” (El principio de por siempre. Nosotros, en español).

Como se recuerda, ‘el sol de México’ acaba de anunciar su regreso a los escenarios en un tour mundial, pero quien le ha robado las portadas es su primogénita Michelle Salas.

Ante ello, su madre Stephanie Salas no dudó en felicitarlos con un tierno mensaje: “Hija mía… nada me hace sentir más plena que verte feliz. Siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado… así que me agarras fuerte. Te amo con todo mi ser y deseo absolutamente toda la dicha para ustedes, preciosa. En hora buena mi amor, viva el amor. Felicidades”, escribió la actriz.

La pareja mantiene una relación desde hace ya casi siete años. Michelle y Danilo se conocieron en el Babson College en Wellesley, Massachusetts, Estados Unidos en el 2016 cuando ambos se titularon en la carrera de Ciencias Económicas y empresariales.

Por otro lado, lo que más llamó la atención de los cibernautas fue que su padre Luis Miguel haya preferido no pronunciarse al conocer la noticia.

Cabe destacar que los rumores de boda ya se venían dando hace unos meses luego que Osmel Sousa, conocido como el ‘Zar de la Belleza’, afirmó que la hija de Luis Miguel se iba a casar y que tenía que viajar a República Dominicana, presunto destino elegido por la pareja para darse el sí.

¿Quién es Danilo Díaz Granados, novio de Michelle Salas?

El novio de Michelle Salas se llama Danilo Díaz Granados, quien es un empresario venezolano que dirige una compañía en Estados Unidos llamada ‘Toys for Boys’. La empresa que dirige Danilo Díaz se encarga de distribuir accesorios de alta gama, como autos de lujo, joyería y otros.

El empresario también está involucrado en otros negocios, por lo que constantemente está viajando. Sin embargo, él actualmente radica en Miami, Florida, de acuerdo con El Universal.

De Danilo Díaz se conoce muy poco, ya que Michelle Salas y él han tratado de ser muy reservados con su noviazgo. De hecho, pocas veces han sido captados por la prensa de espectáculos en eventos públicos.

