El actor Christian Thorsen, de 58 años, recientemente reveló que padece de cáncer de próstata y dijo que ha decidido por no recibir quimioterapias como tratamiento, sino que optó por una terapia alternativa: extracto de muérdago.

Si bien la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) no aprueba el uso de los extractos de muérdago para el tratamiento del cáncer ni de ninguna otra afección, este sería muy usado para diversos tratamientos en Europa, según el Instituto Nacional del Cáncer de EE.UU. (NCI).

Según explica la NCI, el muérdago es una planta semiparásita que crece sobre muchos tipos de árboles, como el manzano, el roble, el arce, el olmo, el pino y el álamo y se ha usado durante cientos de años para tratar afecciones como la epilepsia, el asma, la hipertensión, los dolores de cabeza, entre otros.

Sobre el tratamiento con los extractos de muérdago, indica que se trata de una de las terapias de medicina complementaria y alternativa para el cáncer más estudiadas.

¿Cómo se administran los extractos de muérdago?

Por lo general, señala la NCI, los extractos de muérdago se administran mediante una inyección debajo de la piel. Otras maneras menos comunes de administrar estos extractos son por la boca, en una vena, en la cavidad pleural o en un tumor.

¿Se han realizado estudios sobre el uso de los extractos de muérdago en personas con cáncer?

El NCI menciona que la mayoría de ensayos clínicos en los que se usaron los extractos de muérdago como tratamiento del cáncer se hicieron en Europa. Agrega que en muchos estudios se utilizan productos del muérdago como terapia adyuvante para tratar a los pacientes con cáncer y si bien hubo muestras de eficacia, se presentaron estos problemas:

Tamaño pequeño del estudio.

Falta de información sobre los pacientes.

Falta de información sobre las dosis.

Diseño del estudio.

America Cancer Society advierte que que las terapias alternativas y complementarias a veces aseguran prevenir, diagnosticar o tratar el cáncer incluso cuando no se ha comprobado que funcionen mediante pruebas científicas y que en algunos casos pueden ser peligrosas e incluso mortales. Por ello aconsejan que el paciente primero hable con un equipo de atención médica.





“Nunca me asusté”

Christian Thorsen manifestó que luego de conocer que padece de cáncer pensó que “era un regalo”.

“Te va a parecer bien loco, pero nunca me asusté y no dije por qué a mí, (por el contrario) más bien dije que esto es un regalo. Y hoy en día me doy cuenta por qué lo dije, porque estoy acá y sé que de esta forma se puede ayudar a mucha gente”, dijo al programa Día D.

“He recibido el cariño maravilloso de la gente que quiero y me quiere, que es tan bonito, tan halagador y además te potencia para enfrentar la vida para no rendirte. Es un renacer”, agregó.