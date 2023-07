Una terrible noticia consterna a la familia del actor Carlos Villagrán, conocido mundialmente como ‘Kiko’. La hija del recordado integrante de la ‘Vecindad del Chavo’ reveló que fue diagnosticada con una grave enfermedad.

Vanesa Villagrán utilizó sus redes sociales para dar detalles de su actual estado de salud, y contó que luego de ser sometida a dos cirugías y de visitar a seis oncólogos, confirmó que padece cáncer.

“Era como una pesadilla de la cual no sabía si despertaría. Sin embargo, mi familia completa ha estado al pendiente de mí. (…) La vida te puede cambiar en un segundo, las acciones valen más que mil palabras. Quien tiene ganas de verte, hace lo imposible por hacerlo”, escribió la modelo.

Vanesa también señaló que ha recibido el apoyo su padre Carlos Villagrán y reveló qué le dijo él antes de viajar a Perú para su espectáculo circense por Fiestas Patrias.

“Mi papá, a distancia, diario me habla por teléfono, lloramos pero está 100% al tanto de todo y hablando con doctores para que me ayuden. Antes de irse me dijo que contaba 100% con su apoyo, me dice que todas las noches pide por mí”, contó.