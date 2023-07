Belén Estévez se convirtió en la séptima participante de ‘El Gran Chef Famosos’ en ser eliminada del programa de cocina. La modelo y bailarina no solo conmovió a sus compañeros al despedirse sino también a los miembros del jurado, entre ellos Javier Masías.

El periodista especializado en gastronomía se ha caracterizado por ser uno de los jurados más estrictos del reality, sin embargo, esta vez, no pudo evitar conmoverse con las lágrimas de la argentina tras conocer su eliminación.

Al ver llorar a Belén Estévez, Javier Masías le dedicó un emotivo mensaje de despedida para luego abrazarla frente a todos los participantes.

“Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que vamos a extrañar la energía interminable, el deseo de superación, no aceptar un no por respuesta, superar cualquier obstáculo y ser el verdadero volcán en erupción de este set. Has traído muy grandes alegrías. Te quiero dar un abrazo”, se despidió Masías.

¿Nació el amor?

Javier Masías y la exconcursante Belén Estévez se mostraron cariñosos en un video que grabaron para TikTok después de la gala de eliminación.

La artista compartió un video en TikTok donde se le ve bailando “Tú eres mi fantasy” de Tini Stoessel y Beéle, luego aparece el jurado, la abraza y ella le da un tierno beso. “Tú eres mi fantasy Volcancito Javiu”, escribió Belén.

Como era de esperarse, las redes sociales explotaron con el video y los fans del programa ya estiman que entre ambos nació el amor.