Georgina Rodríguez es la actual pareja de Cristiano Ronaldo, pero forjó su fama por su propia cuenta antes de conocer al astro portugués. Ahora, se encuentra estrenando la segunda temporada de su serie biográfica ‘Soy Georgina’, en la que cuenta diversos pasajes de su vida y vivencias de todo ámbito. Precisamente, en uno de los últimos episodios de su documental mantuvo una charla con sus amigas en la que dio a conocer uno de los lugares más centrales excéntricos donde tuvo relaciones sexuales con Cristiano Ronaldo.

Rodríguez estaba conversando con sus amigas a las que llama ‘queridas’ cuando comenzó a tratar temas eróticos y más personales: “Me dijo Cris que fuéramos al spa. Pues vamos. Estaba superrayada y la primera vez que me metí en el jacuzzi entré con los brazos así levantados”, a lo que le respondieron que ‘ya podrían haberlo hecho en la cama y no en el spa’, generando nerviosismo en la modelo.

Sin embargo, Georgina reaccionó rápidamente y dijo “No lo hicimos”, pero siguió el juego con los amigos de su programa. Entre ellos estaba su hermana, quién le volvió a preguntar si ‘hizo el amor en el spa’, desatando las risas de todos los presentes.

Los comentarios de los presentes no tardaron en llegar: “¿Y esa risa?, se ha puesto nerviosa”, “que no lo oiga Cristiano”, entre otras bromas que la modelo tomó con humor y sin enojarse. No obstante, de manera sutil confirmó que sí mantuvo intimidad con ‘El Bicho’ en su spa personal.

