La representante de la localidad de Buenaventura, Lina María Hurtado, se pronunció sobre su derrota el sábado pasado en el Miss Universo Colombia 2023, certamen donde era favorita. Además, contó el dramático episodio de su vida en el que sufrió bullying por su color de piel.

Lina recordó su infancia cuando sus compañeros le hacían comentarios ofensivos por ser morena. “Llegaba del colegio con ganas de arrancarme la piel y fue un proceso difícil. Y poco a poco fui haciendo al transición de entenderme, amarme y tratar de comprender lo que es el racismo estructural”, dijo a la revista Semana.

Asimismo, confesó que se echaba cloro en la piel para intentar aclararla: “lo hacía a escondidas de mis padres. Y lo usaba porque se supone que es un blanqueador y lo blanco era lo bueno. Siendo niña, y en medio de lo ilógico que podía ser, me lo aplicaba y me frotaba. Y me hice mucho daño en la piel”, contó.

Ahora, espera resarcir todo ese daño con amor propio y lo difunde a las nuevas generaciones, ya que esos maltratos persisten. “Les cuento a otras niñas que han pasado por lo mismo que hay otros caminos. Muchas me dicen que incluso se han enfermado por hacer esas cosas. Es algo que sigue pasando. Ahora mismo estoy iniciando con mi marca de productos para el cuidado de la piel y el cuerpo para inspirar a otras niñas y que haya una resignificación de quiénes somos”, declaró.

Por otro lado, señaló que su activismo comenzó a los 15 años cuando se mudó sola a Cali, lugar al cual ella califica como racista. Aprendió a valorarse y compartir con distintos grupos de mujeres en su país. Incluso, contó que al principio no estaba de acuerdo con los certámenes de belleza, pero tras la evolución social de estos, considera que son un espacio idóneo para difundir sus ideas.

“Los certámenes de belleza han cambiado. Ahora se le da más importancia a quiénes somos, nuestras historias, a los proyectos que llevamos a cabo como reinas. [...] Soy feminista y también me cuestioné hacia los reinados de belleza, pero siento que Miss Universe Colombia está buscando líderes y esos liderazgos no tienen tallas, tienen voces. Y esas voces pueden estar en el cuerpo de una mamá o de una chica de 18 años. Soy una mujer afro y no tengo medidas de 90-60-90, ¡eso es lo que hay!”, aclaró.

Por último, pese a que sabía que era favorita, no consideró injusta su derrota en la última edición del Miss Colombia 2023, por el contrario, le pareció maravilloso que hayan representantes tan imponentes como Camila Avella, la candidata de Casanere que obtuvo la corona.





VIDEO RECOMENDADO