Derrochan amor. La cantante mexicana Thalía y el empresario Tommy Mottola, pusieron fin a los rumores de una separación luego de compartir cariñosos mensajes por San Valentín. A través de Instagram intercambiaron amorosas dedicatorias que desmienten el fin de su matrimonio.

“HAPPY VALENTINES DAY to my one, and only valentine forever @thalia every single day bringing your beautiful bright light and love into my life and our family, you are my all and my everything (Feliz Día de San Valentín al primero y mi único amor, Thalía, todos los días irradias luz y amor a nuestra vida y nuestra familia. Tú eres mi todo. Te amo, te adoro mucho por siempre”, con este texto acompañó el video en el que retrata lo que ha sido su vida junto a la artista. Esta sola publicación ya cuenta con más de 18 mil reproducciones.

El video le habría encantado a la intérprete de ‘Amor a la Mexicana’, quien no dudó en responder el cariñoso mensaje: “Te amooo mi amor! Happy valentines my baby! let’s celebrate love! (Feliz Día de San Valentín, mi bebé, a celebrar el amor)”, le escribió la cantante.

¿LA PAREJA MÁS SÓLIDA DEL ESPECTÁCULO?

Thalía y Tommy Mottola llevan casados más de 20 años, por lo que se los considera como una de las parejas más sólidas en el mundo del espectáculo internacional.

Cuando cumplieron los 22 años de matrimonio el pasado 2022, la pareja se mandó una serie de mensajes emotivos y muy cariñosos. “¡El mejor día de mi vida! Feliz aniversario a mi único amor verdadero. “Eres mi estrella, cada día me traes luz, amor felicidad y optimismo eterno, y un agradable. ¡Te amo profundamente en mi alma y será por la eternidad! Te amo por siempre”, dijo Mottola.

Thalía también expresó todo lo que sentía y le dijo: “¡Feliz aniversario mi amor! 22 años de amor y complicidad. Mi amor, te amo profundamente te admiro, celebro tu vida”.