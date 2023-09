El comediante y actor Russell Brand afronta una denuncia por violación, agresión sexual y abuso emocional a cuatro mujeres. Así, lo reveló una reciente investigación realizada por los diarios The Times y The Sunday Times, y la televisión Channel 4.

Las cuatro mujeres sostuvieron haber sufrido agresiones sexuales por parte de Brand entre el 2006 y el 2013,

El presentador británico negó las acusaciones y manifestó que sus relaciones han sido “siempre consensuadas”.

Los hechos habrían ocurrido cuando Brand fue presentador de BBC Radio 2, Channel 4 y actor en películas de Hollywood.

También como parte de la investigación se incluyen acusaciones sobre el comportamiento controlador, abusivo y depredador de Brand.

La investigación ha sido publicada en el sitio web del Sunday Times, mientras que el documental de Dispatches, Russell Brand - In Plain Sight, se transmitirá a las 21:00 BST en el Canal 4.

En tanto, la jefa de noticias y actualidad de Channel 4, Louisa Compton sostuvo que cuatro mujeres han hecho acusaciones contra Brand como parte de la investigación.

Casos:

Una mujer alega que Brand la violó contra una pared en su casa de Los Ángeles. Ese mismo día fue tratada en un centro de crisis por violación. El Times dice que ha visto registros médicos que respaldan esto.

Una segunda mujer alega que Brand la agredió cuando él tenía poco más de 30 años y ella tenía 16 y todavía estaba en la escuela. Ella alega que él se refirió a ella como “la niña” durante una relación emocionalmente abusiva y controladora.

Una tercera mujer afirma que Brand la agredió sexualmente mientras trabajaba con él en Los Ángeles y que él la amenazó con emprender acciones legales si le contaba a alguien más sobre su acusación.

La cuarta mujer alegó haber sido agredida sexualmente por Brand y haber abusado física y emocionalmente de ella.

Este viernes Russell Brand publicó un video en YouTube y X, antes Twitter, bajo el título «Así que esto es lo que pasa» en el que negó “acusaciones criminales graves” en su contra.

Brand indicó que creía que era objeto de un “ataque coordinado” y que iba a investigar el asunto porque era “muy, muy grave”.

Trayectoria:

Brand ha presentado varios programas de radio y televisión para cadenas como Channel 4, MTV, Radio X y BBC.

Inició su carrera como comediante a principios de la década de 2000. No obstante, consiguió su gran oportunidad unos años más tarde como presentador de Big Brother’s Big Mouth en E4.

El actor participó en películas de Hollywood como Forgetting Sarah Marshall, Get Him To The Greek y Arthur.

This is happening pic.twitter.com/N8zIKLbJN2 — Russell Brand (@rustyrockets) September 15, 2023





