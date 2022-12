Brad William Henke, exjugador de la NFL que se convirtió en actor y se hizo conocido por su participación en la exitosa serie de Netflix “Orange is the New Black”, falleció el último martes 29 de noviembre. Fue Matt DelPiano, su representante, quien confirmó la noticia.

El gestor de talentos reveló a The Post que Henke murió mientras dormía, aunque no ha especificado la causa exacta de la muerte. Posteriormente, le dedicó una publicación en su cuenta de Instagram en la que se despidió del intérprete de 56 años llenándolo de halagos.

“Brad Henke era un hombre increíblemente amable, de energía alegre. Un actor muy talentoso, le encantaba ser parte de esta comunidad... y nosotros también lo amamos. Nuestros pensamientos están con su esposa y su familia”, escribió en el post que acompañó de una fotografía de la celebridad.

Matt DelPiano, representante de Brad William Henke, le dedicó un emotivo post en Instagram. (Foto: Captura)

Nacido el 10 de abril de 1966 en la ciudad de Columbus, en el estado de Nebraska (Estados Unidos). Estudió en la Universidad de Arizona jugó fútbol americano como linemen defensivo y fue reclutado por los Giants de Nueva York en 1998 y luego pasó a los Broncos de Denver.

Tras mudarse a Los Ángeles buscó trabajo como entrenador, pero una convocatoria a un casting hizo que su vida diera un giro y se inició en la actuación haciendo anuncios publicitarios. Posteriormente, consiguió breves apariciones en películas como “Space Jam” y “The Fan” y series como “ER”, “Nash Bridges”, “Silk Stalkings” y “Chicago Hope”.

Sin embargo, el papel con el que se hizo conocido fue el de Desi Piscatella, un oficial homosexual de una prisión de mujeres en Litchfield en donde se desarrolla el argumento de “Orange is the New Black” de Netflix. Gracias a este personaje el actor se convirtió en todo un símbolo entre la comunidad gay.

En 2006 interpretó al hermano de la actriz Maggie Gyllenhaal en dos películas: “World Trade Center” y Sherrybaby”, y siguió trabajando hasta poco antes de su muerte, con roles en series como “Manhunt”, “The Stand”, “Law & Order: SVU” y en filmes como “Block Party” y “Run & Gun”, estrenadas este año.

