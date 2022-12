La cantante mexicana, Thalía cumplió, este viernes 2 de diciembre, 22 años de casada con el empresario de la industria musical en Estados Unidos, Tommy Mottola.

Por eso, no dudó en compartir su felicidad por su aniversario de cobre con sus más de 20.2 millones de seguidores en Instagram, donde publicó un amoroso mensaje junto a una serie de fotografías junto a su esposo.

“¡Happy anniversary my love @tommymottola! 🎉❤️🎉❤️🎉❤️ 22 años de amor y complicidad. Mi amor, te amo profundamente, té admiro, celebro tu vida. Amo tu forma de ser, inagotable, creativo, imparable. Amo tu compromiso para con nuestra familia, tu amor por mi💕 ¡Dios te bendiga amor mío y por muchos años más de felicidad! Feliz aniversario de bodas my love”, fue el mensaje que publicó la intérprete de ‘No me acuerdo’.

El empresario Tommy Mottola no dudó en contestar el mensaje con unos corazones y también publicó un bello mensaje en su cuenta de Instagram.

“¡¡El mejor día de mi vida!! ¡¡Feliz Aniversario a mi único amor verdadero!! Eres mi brillante estrella ⭐️cada día me traes luz, amor, felicidad y eterno optimismo, y un agradable “Buenos Días”. para animar mi feliz actitud diaria del BRONX😬 😂❤️❤️ Te amo tan profundamente en mi alma, y será por la eternidad.!! TE AMO por SIEMPRE ..mi CUCO @thalia”, escribió el empresario.

