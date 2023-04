Benito Martínez, conocido bajo el seudónimo de Bad Bunny, continúa conquistando al mundo con su música. Este último viernes 14 de abril, el puertorriqueño hizo historia en el Festival de Coachella 2023 al ser uno de los primeros latinos en ser presentados como artista principal de este magnífico evento realizado en Estados Unidos.

Pero no es solo su repertorio lo que caracteriza a este cantante, sino también el estilo que porta en cada uno de sus looks, los que han llamado la atención de más de un experto de la industria de la moda. Siguiendo esa línea, el Festival de Coachella no fue la excepción.

En esta ocasión, Bad Bunny salió al escenario vistiendo un conjunto de Levi’s x ERL, colaboración que aún no sale a la venta, pero que ya está ante la mirada de muchos. Si bien todavía no hay información oficial, las imágenes de Bad Bunny con este vestuario están dando la vuelta al mundo.

La multitud de espectadores que albergó este escenario fue testigo de los outfits que lució al momento de interpretar sus más conocidos éxitos, como “Me Porto Bonito”, “Moscow Mule”, “La Difícil”, “La Santa”, " Estamos Bien”, “Te Boté”, entre otros himnos. Muchos de estos outfits estuvieron basados en diversas colaboraciones.

Se le puede ver al intérprete de 29 años luciendo un look total denim en diferentes momentos de su presentación. Porta un casaca denim holgada con bolsillos grandes en la parte del torso, esto acompañado de un pantalón corto con detalles de rasgado. El outfit lo complementó con un polo básico blanco y la joyería que lo caracteriza.

No cabe duda que “El Conejo Malo” no solo es significado de la música urbana, sino también de la moda en todas sus expresiones. El último viernes 14 de abril el Festival Coachella 2023 tuvo como artistas a Bad Bunny, Gorillaz, Burna Boy, The Chemical Brothers, Kaytranada, Blondie, Becky G, entre otros.





