La presentación de Bad Bunny en el Festival de Coachella 2023 ha generado gran controversia, y es que un mensaje en la pantalla gigante durante su show indicaría que mantendría una enemistad con el cantante Harry Styles.

En medio de la ovación de los asistentes, el ‘Conejo Malo’ cerró su primer show en el evento musical con un polémico mensaje sobre la pantalla del escenario.

“Benito podría hacer ‘As It Was’, pero Harry nunca podría hacer ‘El Apagón’”, fue el meme que Bab Bunny mostró a su público durante su presentación. Se trata de una imagen que circuló en redes sociales y que hace alusión al artista británico.

Muchas personas han tomado este mensaje como un ataque al exintegrante de One Direction y que Bad Bunny estaría presumiendo que puede cantar canciones de Harry Styles, pero que el inglés no podría interpretar sus éxitos.

“¿Cómo por qué le interesaría a Harry Styles hacer ‘Apagón’?”, “Solo imaginar a Bunny cantando As It Was me da risa”, “Es obvio que Harry es muy superior y sobre todo si tiene talento y canta en vivo, byeee”, “Benito nunca podría hacer As It Was porque para empezar su inglés es malísimo”, fueron los comentarios de algunos internautas.

Recordemos que hace un mes, Bad Bunny se lució cantando versiones de “Break Free” de Ariana Grande con Zedd, y “As It Was” de Harry Styles durante una sesión de karaoke con James Corden para el programa ‘The Late Late Show’.